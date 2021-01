Alia fordert unabhängige Medienregulierung

«Unzureichend». Darauf lässt sich das Urteil der Unabhängigen Audiovisuelle Behörde Luxemburgs (Alia) über den Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes von 1991 über die elektronischen Medien zusammenfassen, der demnächst in der Abgeordnetenkammer zur Abstimmung steht.

«Wir fordern, dass die Medienregulierung in Luxemburg von einer unabhängigen und von der Politik abgekoppelten Behörde durchgeführt wird», sagte Thierry Hoscheit, Präsident der 2013 gegründeten Alia, «von der Vergabe der Sendelizenzen bis hin zur Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen».

« In anderen EU-Ländern kann nur die Regulierungsbehörde Befugnisse erteilen »

Die Befugnis, Lizenzen für Mediendienste zu erteilen, liegt bislang größtenteils bei der Regierung, mit Ausnahme von Hörfunkdiensten mit geringer Sendereichweite, die in die Zuständigkeit von Alia fallen. «Diese Situation ist das Gegenteil von dem, was in anderen Ländern der Europäischen Union praktiziert wird, wo die Befugnis zur Erteilung von Genehmigungen allein bei der Regulierungsbehörde liegt», sagte Hoscheit.

Die Alia ist der Meinung, dass die Konsolidierung der Befugnisse der Regulierungsbehörde in einer einzigen Stelle gebündelt werden sollte. Das würde auch dazu beitragen, die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, finanzielle und personelle Ressourcen zu sparen und Doppelarbeit zwischen dem Medienministerium und der Behörde zu vermeiden.

Was denkt die Regierung?

Eine Stellungnahme seitens des Medienministeriums habe Thierry Hoscheit noch nicht erhalten. Darüber hinaus weist die Alia auf weitere «Ungereimtheiten und Unstimmigkeiten» im Gesetzesentwurf hin. So gebe es keinen Abschnitt zum Jugendschutz (z.B. Regeln für den Verkauf von Videospielen), zur Medienerziehung für alle und auch keine spezifischen Regeln für die Übertragung während eines Wahlkampfes oder das Regionalfernsehen.

Zudem werde in dem besagten Gesetzesentwurf nicht klar zwischen Fernsehen und Radio unterschieden, in dem die Vorgaben für kommerzielle Kommunikation (Werbung, Sponsoring, Produktplatzierung, Schleichwerbung, Teleshopping, Advertorials), «nicht die Herausforderungen des Marktes widerspiegeln».

(Olivier Loyens/L'essentiel)