Wie ein 20-​​Jähriger dem Staat Konkurrenz macht

Er selbst nennt es scherzhaft sein «Atomlabor». Wenn in seinem Arbeitszimmer Hochdruckgebiete und Kaltfronten über die Bildschirme flackern, ist Philippe Ernzer in seinem Element. Er will den Luxemburgern in den nächsten Stunden seine neueste Wettervorhersage präsentieren. Die Daten, die er dafür benötigt, stammen zum Großteil von seiner eigenen Wetterstation. Sie steht im Garten seiner Großmutter. Und genau damit hat er seinen Wetterdienst Météo Boulaide aus dem Boden gestampft. Dieser hat sich über die Zeit zu einem echten Konkurrenten des staatlichen Wetterdienstes Meteolux gemausert.

Als sich Ernzer im Alter von zwölf Jahren eine TV-Doku über Tornadojäger in den USA anschaute, war es um ihn geschehen. Dem Wetter galt von diesem Zeitpunkt an seine volle Aufmerksamkeit. «Ich war fasziniert davon, dass bestimmte Wetterereignisse in den Medien plötzlich zu ‹Breaking News› werden und dass diese Warnungen Menschenleben retten können», sagt er im Gespräch mit L’essentiel.

Mit den Informationen des staatlichen Wetterdienstes in Luxemburg war er nicht zufrieden. Seine erste Wetterstation richtete sich der heute 20-Jährige in seinem Elternhaus in Bauschleiden ein. Die ersten Wettervorhersagen des Schülers des Wiltzer Lycée du Nord gingen zunächst nur an Freunde und Verwandte. Als sich nach seinen ersten meteorologischen Gehversuchen immer mehr Menschen für seine Prognosen interessierten, wurde ihm klar, dass er auf dem richtigen Weg ist.

« Mir haben Details gefehlt »

«Die Idee war, die Leute vor allem bei ungewöhnlichen Wetterlagen ständig auf dem Laufenden zu halten. Das gab es in dieser Form nicht in Luxemburg. Man wurde pro Tag nur zweimal auf den neuesten Stand gebracht. Auch wenn ein schwerer Sturm über das Land fegte», berichtet Ernzer. Außerdem sei ihm der Wetterbericht oft nicht genau genug gewesen: «Ich wollte auch Vorhersagen für bestimmte Gemeinden treffen und das Land nicht nur in Norden und Süden unterteilen. Außerdem haben mir Details gefehlt: Wie stark ist das Gewitter? In welchen Gebieten wird die Straße besonders glatt?»

Seine Strategie ging auf. Mittlerweile hat seine Seite «Méteo Boulaide» auf Facebook rund 46.000 Fans, seine Beiträge bekommen Hunderte Reaktionen: «Am Anfang hat mir sicherlich geholfen, dass ich noch so jung war. Viele Leute waren begeistert, dass ein Jugendlicher sich für so etwas interessiert.»

Neue Sensoren für den Wind

Auch wenn Ernzer «Météo Boulaide» noch immer hobbymäßig betreibt, seien die Erwartungen an ihn über die Jahre stark gestiegen. «Meine Sponsoren, einige Firmen und viele Privatleute verlassen sich darauf, dass ich sie jeden Tag mit meinen Prognosen versorge», sagt der Wetterfrosch. Im Schnitt beschäftige er sich daher etwa fünf Stunden pro Tag mit dem Wetter – neben der Schule. Wenn ein Sturm aufzieht, könnten «daraus aber ganz schnell zwölf Stunden oder mehr werden».

Seine Wetterstation hat er vor wenigen Tagen mit neuen Sensoren aufgerüstet und in den Garten seiner Großmutter verpflanzt. Dadurch, erklärt Ernzer, könne er genauere Daten über den Wind sammeln. Für die Genauigkeit von Wettervorhersagen sei das der wichtigste Faktor.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)