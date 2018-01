JC Decaux behält «Vel' oh» in der Hauptstadt

Bereits im April 2017 wurde eine Ausschreibung für die Übernahme des Fahrradverleihdienstes «Vel'oh» veröffentlicht. Der Vertrag mit dem bisherigen Betreiber, der Firma JC Decaux, lief zum 1. Juli ab.

Vier potenzielle Nachfolger, darunter das Unternehmen Vélib', das einen derartigen Dienst in Paris betreibt, wurden zunächst in einer ersten Phase ausgewählt. Bis Oktober 2017 sollte in Luxemburg verkündet werden, wer den Zuschlag erhält. Das soll nun am 17. Januar nachgeholt werden.

Nach L'essentiel-Informationen wurde diese Entscheidung längst getroffen: Der ehemalige Betreiber, die Firma JC Decaux, ist gleichzeitig der neue. Der Konkurrent Smoove bestätigte, dass er den Auftrag nicht bekam. Die Radflotte von JC Decaux muss gemäß den Richtlinien der Stadt mindestens aus 30 Prozent Pedelecs (E-Bikes mit Tretunterstützung) bestehen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)