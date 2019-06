Skyliner-​​Aufbau unter Extrembedingungen

Albert Köhler (67) fährt den Transporter mit der tonnenschweren Fracht rückwärts auf die Place de la Constitution. Sein Kollege, Stefan Sigel (38), winkt ihn langsam ran. Am Sonntag haben sie den «City Skyliner», den höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt, in Deutschland abgebaut und verladen. Dann ging es mit der 290 Tonnen schweren Fracht Richtung Luxemburg. Dort hieß es am Mittwoch: 13 Trailer abladen. Am bisher heißesten Tag des Jahres. Sigel wischt sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn.

Der höchste Aussichtsturm der Welt in Zahlen:



Der Turm ist 81 Meter hoch. Die Gondel bringt Besucher auf 72 Meter Höhe. 60 Gäste haben hier Platz und können den 360-Grad-Blick genießen. 1000 Besucher werden pro Tag erwartet, am Wochenende können es bis zu 2000 werden. Vom 29. Juni bis zum 18. August finden die Fahrten täglich zwischen 11 und 22 Uhr statt.

Am Mittwochnachmittag lagen die Teile noch am Boden, zu Füßen der Gëlle Fra. Am Donnerstagmorgen ragte der Mast schon 55 Meter in die Höhe. Am Nachmittag hatte er seine 81 Meter erreicht. Nach zwölf Stunden Arbeit wird auch die Gondel verschraubt sein. Mit ihr können die Besucher ab Samstag abheben. Die Fahrt kostet acht Euro für Erwachsene und fünf für Kinder. Bei gutem Wetter reicht der Blick dort oben bis zu 30 Kilometer weit.

Rot, weiß, blau

Oben angekommen, erzählt ein Audioguide auf Deutsch und Französisch Wissenswertes über Luxemburg. Und noch etwas kann der Turm: «Wir haben die Lichtanlage erneuert, damit sich der Turm in den Nationalfarben des Großherzogtums – rot, weiß und blau – präsentieren kann», erklärt Christoph Loosen von der Betreiberfirma.

«Die größte Herausforderung ist gerade die Hitze und genug Wasser ranzuschaffen», sagt Köhler vergnügt. Nach getaner Arbeit wird auch er in die Gondel steigen. «Luxemburg gucke ich mir immer von oben an», sagt er. Eine gute Idee bei diesem Wetter: Die Kabine bietet nicht nur einen 360-Grad-Ausblick auf die Hauptstadt – sie ist auch klimatisiert.

(Marlene Brey/L'essentiel)