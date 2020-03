«Es herrscht eine gespenstische Stille»

«Heute darf man noch einen Schaufensterbummel machen. Wer weiß, wie das in den nächsten Tagen sein wird. Es herrscht schon jetzt eine gespenstische Stille», sagte ein Kunde am Montagnachmittag im Einkaufszentrum Cloche d'Or.

Seit dem Morgen werden im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus noch strengere Maßnahmen umgesetzt. Das Einkaufszentrum zeigt seitdem ein völlig anderes Gesicht: Menschenleere Rolltreppen, Absperrbänder vor Bereichen, in denen die Kunden normalerweise eine Pause einlegen, geschlossene Geschäfte. In den kommenden Tagen wird es wohl noch ruhiger werden.

Polizei beginnt mit Kontrollen

«Es ist irgendwie unheimlich, das Einkaufszentrum so leer zu sehen. Die Arbeit ist wirklich frustrierend. Wir haben so gut wie keine Kundschaft und können uns trotzdem jederzeit anstecken», sagt ein Angestellter eines Telekommunikations-Shops. «Wir können in dieser Situation nur verlieren», erklärt ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts.

Einzig der Supermarkt am Shoppingtempel an der Cloche d'Or war gut besucht. «Wir versuchen, nicht zu lange hier drin zu blieben. Wir nehmen, was wir brauchen und gehen wieder nach Hause», sagen Georges und Ina, die seit letzter Woche von zu Hause aus arbeiten. Die Bäckereien und Imbisse sind weiterhin geöffnet, haben aber kaum Kunden. Auf den Tischen davor stehen Stühle. «Ein paar junge Leute wollten sich hinsetzten. Weil das aber nicht geht sind auch sie weitergegangen. Es ist wirkliche eine sehr sonderbare Situation», sagt die Angestellte einer Bäckerei.

Ab Dienstag wird die Polizei in den Geschäften Kontrollen durchführen. Wer sich nicht an die Anweisungen der Regierung hält, wird mit einer Geldstrafe belegt.

(Ana Martins/L'essentiel)