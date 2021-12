«Wir dachten, dass es mit zwei Dosen einfacher wäre»

Die 2G-Plus-Regel stellt die Gastronomie-Branche auf den Kopf. Im Schnellrestaurant bestellt ein großer Teil der Kunden ihr Essen nur noch «zum Mitnehmen». «Wir haben viele junge Kunden, die dort essen, wo sie können. An manchen Tagen sind die Warteschlangen lang», sagt Eric Schmuck, Direktor des McDonald's am Place d'Armes. Eine Situation, die an den vergangenen März erinnert, als viele Menschen auf dem Straßenmobiliar im Stadtzentrum aßen. «Auch wenn die Impfungen voranschreiten, haben viele Menschen die dritte Dosis noch nicht», erklärt er.

Isabelle etwa ist mit ihrer Familie gezwungen, auf der Terrasse zu essen – im Dezember. Weil ihre Schwester noch keine Bescheinigung über ihre kürzlich erfolgte zweite Impfung erhalten habe. «Wir dachten, dass es mit zwei Dosen einfacher werden würde. Ist es aber nicht», kritisiert Isabelle.

«Es ist ein bisschen chaotisch. Man muss die Dinge doch klar regeln»

«Ich finde, es wäre besser, wenn man überall angeben würde, wo 2G-Plus gilt und wo 2G», sagt Aissa. «Gestern haben wir in einem Restaurant gegessen, in dem die 2G-Regel galt. Es ist ein bisschen chaotisch. Man muss die Dinge doch klar regeln», findet ie, «wenn man einen Selbsttest machen muss, um zum Beispiel bei McDonald's essen zu gehen, ist das doch kein Fastfood mehr und in einigen Restaurants muss man für diese Tests bezahlen.»

Viele Restaurants mussten am Dienstag Aufklärungsarbeit leisten, um den manchmal sehr aufgebrachten Kunden gerecht zu werden. Zumal einige Lokale gar keine Selbsttests mehr hatten und sie die Kunden bitten mussten, ihre eigenen mitzubringen. Doch dort, wo Selbsttests verfügbar waren, hat offenbar alles reibungslos funktioniert.

Wie im Grand Café auf dem Place d'Armes, wo Inès aus Metz ihren Selbsttest vor dem Betreten des Lokals gemacht hat. «Ich finde das nicht schlecht, es ist sicherer. Es dauert nicht so lange, das zu machen», sagte sie. Und auch für die Gastronomen sind die Tests das kleinere Übel: «Es kostet etwas Zeit, aber das ist besser, als schließen zu müssen», meinte Vanessa Vukic, die Leiterin des Restaurants, die einen großen Vorrat an Selbsttests kaufen musste, weil sie «ungeduldig» auf die vom Staat bereitgestellten Selbsttests wartete. «Wir haben zwei Leute für die Tests abgestellt, also geht es ziemlich schnell», sagt Vukic, «unsere Kunden müssen sich die Zeit für den Test nehmen und auf das negative Ergebnis warten».

(nm/L'essentiel)