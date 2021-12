«Solidarität ist eine Quelle des Glücks»

Nachdem sie in Indien, Hongkong und Kalifornien gelebt hatte, wählte die gebürtige Amerikanerin Kiran Robinson Luxemburg als Entstehungsort für ihr erstes Buch «Seva, l'art de l'hospitalité», ein wahres Manifest für die Philanthropie. Die Beraterin, Köchin und Bloggerin, die unter anderem eine gemeinnützige Organisation in Malawi gegründet hat, hat viel gesehen, wovon sie in ihrem Buch erzählt. In Luxemburg, der letzten Station ihrer bisherigen beruflichen Reise, hat sie ihre Erlebnisse in Buchform niedergeschrieben und nun vorgestellt.

Sie beschreibt ihre auf Uneigennützigkeit basierende Philosophie anhand vieler Begegnungen, die auch zum Teil auch in Luxemburg stattgefunden haben. «Man ist sich nicht bewusst, wie sehr Solidarität das Glück hervorrufen kann», erklärt sie. In Punjabi, einer Sprache in Indien, kann Seva mit «Hingabe, Dienst, Fürsorge» übersetzt werden.

Das ist nicht nur der Name ihres Buches, sondern auch ein Thema, das sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt hat, insbesondere in Kalifornien, wo sie 16 Jahre lang die Verpflegungsabteilung eines der größten Krankenhäuser der USA leitete. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Luxemburg und hat bereits viele Menschen mit ähnlichen Werten gefunden. «Aufrichtige Aufmerksamkeit gegenüber anderen zeigen, geben, teilen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten». So definiert sie ihre Philosophie.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)