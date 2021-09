Luxemburg erlässt neuen Haftbefehl gegen Kiesch

Nachdem Spanien mit Jean-Marc Sirichai Kiesch einen der meistgesuchten Straftäter Luxemburgs auf freien Fuß setzte, hat die Luxemburger Staatsanwaltschaft am Dienstag erneut Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen. Wie das Luxemburger Wort berichtet, wird Kiesch nun nicht nur per europäischem sondern auch per internationalem Haftbefehl gesucht.

Im Oktober 2000 war Kiesch vor dem Bezirksgericht Diekirch wegen Totschlags und Brandstiftung zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter setzten damals fünf Jahre zur Bewährung aus. Die spanische Justiz erkannte das Urteil nicht an, da er zum Zeitpunkt seiner Verurteilung im Jahr 2000 noch minderjährig gewesen sei. Allerdings können Minderjährige ab 16 Jahren in Luxemburg nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden.

Kiesch war 2004 während eines Hafturlaubs untergetaucht und außer Landes geflohen. Im August 2020 wurde er von spanischen Fahndern festgenommen.

