Staus gehen dank Corona deutlich zurück

Dass die Corona-Pandemie nicht nur negative Folgen hat, wurde auch im Luxemburger Straßenverkehr deutlich. Während des Lockdowns haben die Verkehrsstaus im Großherzogtum nämlich deutlich abgenommen. Das belegt nun die Idea Foundation, der Think Tank der Handelskammer.

Anhand von Zahlen des Unternehmens TomTom, einem Hersteller von Navigationssystemen und Anbieter von Geodaten, errechnete die Idea Foundation, dass die Staus vom 15. März bis zum 2. Juli um satte 63 Prozent zurückgingen. Seit dem 20. August nimmt die Zahl allmählich wieder zu.

Telearbeit wirkt sich noch immer aus

Das Verkehrsaufkommen ist bis in den Juli hinein niedrig geblieben, «da sich viele Menschen bereits in Urlaub oder noch immer in Telearbeit befanden», heißt es in dem Bericht. Zudem haben Urlauber aus anderen Ländern das Großherzogtum in diesem Jahr nicht durchquert, da ein Großteil die Ferien im eigenen Land verbrachte.

Aber auch noch bis zum 4. September lag das Verkehrsaufkommen noch deutlich unter dem Niveau zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Dies hänge hauptsächlich mit der Telearbeit zusammen.

(sw/L'essentiel)