61 Prozent bestehen «Sproochentest»

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren hat das Institut National des Langues (INL) seine Schülerzahlen jedes Jahr erhöht – mit einer Ausnahme 2015/2016. Für das laufende Schuljahr wurden 15.554 Anmeldungen registriert, ein Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das INL wurde im Mai 2009 eröffnet, bietet mittlerweile 878 Kurse an, die von 127 Lehrern gegeben werden. Die am häufigsten nachgefragten Sprachen bleiben Französisch (37 Prozent) und Luxemburgisch (34 Prozent). Was das Profil der Schüler betrifft, so sind die meisten zwischen 25 und 34 Jahre alt.

Im Laufe der Zeit hat das INL sein Angebot erweitert. Es bietet nun acht Sprachen (Luxemburgisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch) an drei Standorten (Luxemburg, Mersch, Belval) an.

Eine der Aufgaben der Schule besteht darin, die Sprachkenntnisse in Luxemburgisch zu bewerten, wenn sich Menschen um die luxemburgische Staatsangehörigkeit bewerben. Insgesamt 13.000 Menschen haben in den vergangenen zehn Jahren den «Sproochentest Lëtzebuergesch» abgelegt. Im vergangenen Jahr haben ihn 61 Prozent bestanden.

(jg/L'essentiel)