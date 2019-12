«Bankrotterklärung für die Polizei in Luxemburg»

Die Ergebnisse sind eine «Bankrotterklärung für die Polizei», sagt Sven Clement von der Piratepartei Lëtzebuerg. Am Mittwoch hatte ein umfassender Bericht der Generalinspektion der Polizei (Inspection générale de la police - IGP) besorgniserregende Mängel beim Datenschutz attestiert.

Was der Bericht aufzeigt, hatten Datenschützer zuvor befürchtet. «In Luxemburg sagt man, Polizisten wissen besser über Dich Bescheid, als Du selbst», sagt Clement. Was der Bericht aufzeigt: Abwegig ist das nicht. Monique Stirn von der Generalinspektion der Polizei hatte es am Vortag so formuliert: «Polizeibeamte stellen sich oft gar nicht erst die Frage, ob sie Daten überhaupt einsehen dürfen oder nicht».

Niemand überwacht die Überwachung

Das Problem ist: Niemand hindert sie daran. Beamte können bisher einfach «recherche» als Begründung für eine Suchanfrage eingeben, schon bekommen sie Einsicht.

«Who watches the watchers?» laute die Frage der Datenschützer. In Luxemburg scheint die Antwort zu lauten «niemand». Eine Kontrolle aller Suchanfragen ist bei allein 62 Datenbanken der Polizei schon logistisch kaum möglich.

Clement fordert daher, den Bürgern die Kontrolle über ihre eigenen Daten zurückzugeben. Er schlägt einen «obligatorischen Datenbrief» vor. Damit ist eine Art Kontoauszug für Daten gemeint. Jeder Bürger kann sehen, welche Daten wo von ihm gespeichert werden – und wer welche Suchanfrage dazu stellt. Bei MyGuichet.lu ist der Gesetzgeber diesen Weg zur informationellen Selbstbestimmung bereits gegangen. Clement fordert die gleiche Transparenz für alle staatlichen Stellen.

(Marlene Brey/L'essentiel)