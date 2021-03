Dubiose Charge wurde zum Großteil verimpft

Das Wirrwarr um den Astrazeneca-Impfstoff hat das Gesundheitsministerium zu einer Erklärung veranlasst. Der Tod einer 49-jährigen Krankenschwester in Österreich hatte Luxemburg und mehrere europäische Länder dazu veranlasst, eine Charge des Impfstoffes nicht zu verwenden, weil sie im Verdacht steht Blutgerinnsel hervorzurufen.

Andere Länder wie Norwegen, Island und Dänemark sind so weit gegangen, den Gebrauch von Astrazeneca zu stoppen. In seiner Pressemitteilung bestätigt das Ministerium «die Einstellung der Impfungen mit Fläschchen der Charge ABV5300». Allerdings seien 4141 der insgesamt 4800 Dosen der verdächtigen Charge bereits verabreicht wurden.

« Die Impfkampagne wird fortgesetzt »

Eine Entscheidung, die aufgrund des Vorsorgeprinzips getroffen worden sei. Die österreichische Behörde hat beschlossen, die betroffene Charge zurückzuhalten, während sie die Fälle, in denen Nebenwirkungen aufgetreten sind, untersucht. In Luxemburg wurde unter den Personen, die seit Beginn der Verabreichung des Impfstoffs von Astrazeneca geimpft wurden, «kein Fall von Thrombose gemeldet», versichert das Gesundheitsministerium.

Während Premierminister Xavier Bettel den Impfstoff mit den Worten «viel besser, als sein Ruf» beschrieb, stellt die Gesundheitsbehörde fest, dass «nicht der Schluss gezogen werden kann, dass der Impfstoff von Astrazeneca ein größeres Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen darstellt als die beiden anderen Impfstoffe, die ebenfalls derzeit zugelassen sind».

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA untersucht derweil alle Fälle von «Thrombosen und anderen Blutgerinnseln», die verdächtige Charge wird zudem in einem Labor in den Niederlanden untersucht. Luxemburg wolle die Charge unter Verschluss halten, «bis sämtliche Zweifel ausgeräumt sind», wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Impfkampagne werde mit den anderen uns zur Verfügung stehenden Impfstoffen fortgesetzt.

