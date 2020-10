Luxemburger brauchen 29 Minuten zur Arbeit

In Durchschnitt sind die Arbeitnehmer Luxemburgs jeden Tag 29 Minuten lang unterwegs zum Arbeitsplatz. Das geht aus einer Studie hervor, die das Statistikinstitut Eurostat am Mittwoch vorlegte. Mehr Zeit für den Arbeitsweg müssen nur die Letten (33 Minuten) einplanen. Der Durchschnitt liegt in der EU bei 25 Minuten.

In den meisten europäischen Ländern liegt die Zeit zwischen 24 und 28 Minuten (26 in Frankreich und Deutschland, 28 in Belgien). In Zypern und Griechenland sind die Fahrtzeiten mit 19 und 20 Minuten am geringsten. Portugiesische und italienische Arbeitnehmer benötigen 21 Minuten für die Fahrt.

Fast zehn Prozent benötigen mehr als eine Stunde

Nur die Hälfte der luxemburgischen Arbeitnehmer (49,4 Prozent) benötigen weniger als 30 Minuten, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. In der gesamten EU liegt dieser Wert bei 61,3 Prozent. 36,3 Prozent der Arbeitnehmer im Großherzogtum sind zwischen 30 und 59 Minuten unterwegs – einer der höchsten Prozentsätze in Europa. Zehn Prozent benötigen hierzulande mehr als eine Stunde.

Eurostat weis darauf hin, dass die Statistiken 2019 vor der Corona-Pandemie erstellt wurden. «Mit der Krise und der daraus resultierenden Telearbeit wird sich die Situation erheblich verändert haben», heißt es in der Studie.

(mc/L'essentiel)