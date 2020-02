Luxemburg bleibt Schlusslicht bei Ökosteuern

Im Jahr 2018 leitete Luxemburg laut einer Studie des Europäischen Statistikinstituts 4,36 Prozent seiner Steuereinnahmen aus verschiedenen Öko- und Umweltsteuern ab. Dieser Anteil ist der niedrigste in der gesamten Europäischen Union, hinter Deutschland (4,45 Prozent) und Schweden (4,76 Prozent).

Während der Anteil der ökologischen Besteuerung in den letzten Jahren in den meisten Ländern beibehalten oder erhöht wurde, ist in Luxemburg ein Rückgang zu verzeichnen. Das Niveau im Jahr 2018 war in der Tat das niedrigste der letzten zehn Jahre und fiel innerhalb eines Jahres um zwei Prozent.

Luxemburg hat jedoch in den vergangenen Monaten einige Schritte unternommen. So wird die Besteuerung auf Kraftstoff in der ersten Jahreshälfte steigen. Auch eine CO2-Steuer ist in Vorbereitung, die im nächsten Jahr in Kraft treten soll. Die ökologische Besteuerung hat in der EU im Jahr 2018 insgesamt 324,6 Milliarden Euro eingebracht, davon etwas mehr als eine Milliarde in Luxemburg, die hauptsächlich in den Energie- und Kraftstoff-Sektoren eingenommen wurde.

(jg/L'essentiel)