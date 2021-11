«Es ist ungewiss, ob die Maßnahmen ausreichen»

«Das ist der Preis der Freiheit», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am 10. Oktober, als er die allgemeine Einführung des Systems «CovidChecks» ankündigte. Mit der Maßnahme, die nur geimpften, genesenen und negativ getesteten Personen Zugang zu bestimmten Bereichen des Lebens gewährt, sollten auch die Ungeimpften ermutigt werden, sich gegen das Coronavirus mit einem der Vakzine zu schützen. Zu dem Zeitpunkt strebte Luxemburg eine 85-prozentige Impfquote an, um bis zum 18. Dezember, also kurz vor den Feiertagen, alle Maßnahmen aufheben zu können.

Einen Monat später hat die vierte Welle Europa fest im Griff – und Hoffnungen auf eine baldige Trendwende sind nicht in Sicht. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte am Mittwoch, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt Lockerungen für unrealistisch hält. Verschärfungen der derzeit geltenden Maßnahmen seien aber ebenso wenig geplant. Zur Tatsache, dass seit dem 10. Oktober mehr als 17.000 Menschen ihre Erstimpfung erhalten haben (im September waren es nur 10.000), sagte die Ministerin, dass sie darüber zwar froh, mit der Gesamtlage aber nicht zufrieden sei. «Die Zahl der Impfungen hat sich von einer Woche zur nächsten mehr als verdoppelt. Es hat also ein Umdenken stattgefunden. Wir hoffen, dass sich auch weiterhin wieder mehr Menschen impfen lassen. Von dem erhofften Ergebnis sind wir aber noch weit entfernt», so Lenert.

« Wir müssen uns auf steigende Zahlen vorbereiten »

Zwar sind mittlerweile hierzulande etwas mehr als drei Viertel der über Zwölfjährigen vollständig geimpft, allerdings habe sich mit fortschreitender Pandemie auch die Zielquote geändert. «Jüngste Nachrichten aus Dänemark und anderen Ländern zeigen, dass man eine sehr hohe Quote braucht, um sich sicher fühlen zu können. Wir müssen daher die Impfkampagne ausweiten», sagte die Gesundheitsministerin.

Aus ihrer Besorgnis machte Lehnert am Mittwoch keinen Hehl: «Die Zahlen steigen. In einigen Ländern ist das Wachstum exponentiell, bei uns bisher linear. Aber es gibt einen deutlichen Anstieg. Wir sind keine Insel und müssen uns auf steigende Zahlen vorbereiten.» Sie rief dazu auf, den CovidCheck zu respektieren, um andere Maßnahmen zu vermeiden: «Wir können die Wirkung der Impfung sehen. Ob die bestehenden Maßnahmen ausreichen werden, um die Pandemie so weit einzudämmen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden, ist ungewiss. Denn das ist unser Anliegen.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)