Étienne Schneider wird die Regierung verlassen

Das Wirtschaftsministerium gab am Freitag bekannt, dass Minister Étienne Schneider die Regierung verlässt.

Der Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister will sich am Montag auf einer Pressekonferenz zu den Details äußern. «Sein Ausscheiden aus der Regierung ist hiermit bestätigt. Étienne Schneider wir die Einzelheiten, einschließlich des genauen Datums, am Montag bekannt geben», sagte eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage von L'essentiel .

Seit Monaten steht im Raum, dass Schneider die Regierung verlässt. Zuletzt berichtete Reporter.lu, der Minister plane, im Frühjahr 2020 ein Verwaltungsratsmandat bei ArcelorMittal zu übernehmen. Schneider dementierte dies, äußerte sich aber nicht weiter.

Die jetzige Erklärung hat offenbar auch mit Jean Asselborn zu tun. Der Außenminister hatte am Donnerstag auf RTL Télé gesagt, man müsse die Entscheidung Schneiders respektieren. Allerdings stehe dieser in der Pflicht, Gewissheit zu schaffen. Er wünsche sich ein klares Bekenntnis – am besten noch vor Weihnachten. Auf diesen Wunsch ist Schneider nun offenbar eingegangen.

Wer könnte auf Schneider folgen?

Das Ausscheiden Schneiders aus der Regierung wird Premierminister Xavier Bettel zu einer Umbildung des Kabinetts zwingen. Als Vize-Premierminister könnte Dan Kersch, Minister für Arbeit und Sport, auf Schneider folgen. Im Wirtschaftsministerium könnten Marc Angel, Franz Fayot oder Yves Cruchten die Führung übernehmen.

Etienne Schneider, 48, ist seit 2012 Mitglied der luxemburgischen Regierungen. Er wurde unter Premierminister Jean-Claude Juncker (CSV) Minister für Wirtschaft und Außenhandel. Nach den Wahlen 2013 behielt Schneider in der Koalition DP-LSAP-Déi Gréng das Ministerium für Wirtschaft und übernahm zusätzlich die Ressorts für Verteidigung und innere Sicherheit. Auch wurde er Vizepremierminister. Seit den Wahlen 2018 ist der gebürtige Düdelinger Minister für Wirtschaft und Gesundheit.

(mb/L'essentiel)