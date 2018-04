Der Frühsommer startet in Luxemburg durch

Jetzt kommt das schöne Frühlingswetter richtig in die Gänge. Mit dem April hält auch der Sonnenschein endgültig Einzug in Luxemburg. Schon am gestrigen Montag konnte man bei sommerlicher Temperaturen die Seele baumeln lassen. Aber auch die kommenden Tage werden uns nicht enttäuschen: Die Wetterexperten von Météolux melden Höchstwerte von bis zu 24 Grad.

Stetig steigende Temperaturen erwarten uns in dieser Woche. Am Dienstag klettert das Thermometer zunächst auf 20 Grad, während der Himmel durch Wolkenfreiheit glänzt. Am Mittwoch erwarten uns schon 22 Grad und zum Wochenende schraubt sich das Quecksilber noch ein wenig mehr Richtung Sommer. Spitzenwerte um die 25 Grad bei klarem Himmel sind sowohl für Donnerstag als auch Freitag gemeldet. So kann es weitergehen!

(cs/L'essentiel)