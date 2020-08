Tragen Sie ihre Maske auch ohne Maskenpflicht?

Eine Maske ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Geschäften in Luxemburg obligatorisch. Auf den Straßen hingegen herrscht keine Maskenpflicht. Einige Menschen tragen den Mundschutz aber trotzdem auch unter freiem Himmel. «Das Tragen der Maske ist für mich zur Gewohnheit geworden. Ich habe sie ständig an und ziehe sie nur aus, wenn ich Atembeschwerden habe», erklärt die 18-jährige Rita. Ihre Freundin Elsa, 19, stimmt ihr zu: «Man muss sich schützen.»

Stéphane lässt den Mundschutz nur weg, wenn niemand in der Nähe ist: «Die ganze Allee ist frei, also nein, keine Maske für mich». Viele Menschen passen sich der jeweiligen Situation an, wie die 32-jährige Suzana: «Ich trage sie manchmal auf der Straße, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Wenn niemand in der Nähe ist nicht. Jedenfalls habe ich immer mehrere Masken bei mir.»

Mehrere Passanten beklagen die Nachteile der Maske. Hocine, der «sie oft vergisst», ist genervt von den beschlagenen Brillengläsern, während Monica «manchmal das Gefühl hat, zu ersticken». Keiner der Befragten ist völlig gegen die Schutzmaske. «Man muss Verantwortung übernehmen», findet Stéphane.

(jg/L'essentiel)