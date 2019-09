YG und Ty Dolla $ign kommen ins Atelier

Neben dem verstorbenen Nipsey Hustle, dem Kumpel, mit dem er für die Hits «FDT (Fuck Donald Trump)» und «Last Time That I Checc'd» zusammengearbeitet hat, ist YG gerade die Figur in der neuen kalifornischen Rap-Szene. YG, das steht für Young Gangsta: Sirenen und schwere Bässe, Geschichten von der Straße und Gangstaposen – YG hat es geschafft, den West Coast-Rap der 90er Jahre wieder fresh zu machen.

Seit der Veröffentlichung seines ersten Albums «Still Krazy» im Jahr 2014, mit Titeln wie «My Nigga» oder «Who Do You Love», den er mit Drake aufgenommen hat, ist der 29-Jährige mit seinen Alben immer wieder in den Top 10 gelandet. So auch mit seinem aktuellen Album «4Real 4Real».

Tickets gibt´s ab dem 9. September

Aber YG kommt nicht allein. Mit dabei ist Ty Dolla $ign. Der 34-Jährige hat bisher drei Studioalben herausgebracht, darunter das aktuelle «Mih Ty» mit Jeremih. Durch die Decke gingen «Or Nah» oder «Sucker For Pain» auf dem Soundtrack von «Suicide Squad». YG und Ty Dolla $ign haben bereits bei «Toot It and Boot It» oder «Ex» zusammengearbeitet.

Die Tickets sind ab Montag, 9. September, um 10 Uhr auf der Website des Ateliers erhältlich.

