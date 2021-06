A3 wird am Freitagabend gesperrt

Autofahrer müssen sich am Wochenende in Luxemburg auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Straßenbauverwaltung am Freitag mitteilt, wird die A3 zwischen Bettemburg und Livingen in beide Richtungen gesperrt. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, wird auf dem Abschnitt der Straßenbelag erneuert.

Neben der Autobahn werden auch zwei Auffahrten am Kreuz Bettemburg, von der A13 kommend, gesperrt (Richtung Luxemburg-Stadt, Schengen und Metz). Der Verkehr wird über die Saarautobahn in Richtung A4 geleitet. Von dort über das Zessinger Kreuz auf die A6. Autofahrer die nach Metz wollen, müssen die Ausfahrt Hellingen nutzen.

(L'essentiel)