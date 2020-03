Viele Grenzgänger könnten bald in Luxemburg bleiben

Angesichts der unmittelbar drohenden Gefahr einer völligen Grenzschließung der luxemburgischen Nachbarländer könnte die Regierung schon bald zu neuen Notfallplänen gezwungen sein. Damit Ärzte und Krankenpfleger aus dem Ausland auf dem Weg zur Arbeit nicht an der Grenze aufgehalten werden, muss Luxemburg erwägen sie und ihre Familien vorübergehend ins Land zu holen.

Premierminister Xavier Bettel teilte am Sonntagabend mit, dass etwa 70 Prozent der im medizinischen Bereich tätigen Personen Grenzgänger sind. Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte am Montagmorgen, dass die Regierung bereits an die luxemburgischen Hoteliers appelliert habe, Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, hierzulande unterzubringen.

Eines ist klar: Ohne die Grenzgänger ist das luxemburgische Gesundheitssystem kaum noch handlungsfähig.

(sw/L'essentiel)