Batmobil wird durch Luxemburg kutschiert

Da braut sich in Luxemburg wohl was zusammen... Während Halloween vor der Tür steht, hat Batman anscheinend beschlossen, sein Lager im Großherzogtum aufzuschlagen. Ein L'essentiel-Leser hat das berühmte Batmobil am Donnerstagmorgen auf der luxemburgischen A6 bei Strassen auf einem Hänger gesichtet.

Auch wenn Fans des Superhelden ihn wahrscheinlich nicht persönlich im Großherzogtum treffen werden, dürfen sie sich zumindest für 2022 auf den neunten Gotham-City-Film mit dem Titel «The Batman» freuen. Bruce Wayne wird dieses Mal von Robert Pattinson gespielt. Seit Mitte Oktober gibt es den zweiten Trailer:

(L'essentiel)