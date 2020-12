Pflegekräfte sehen Impfung mit gemischten Gefühlen

Claire (*) ist Krankenschwester in einer Seniorenresidenz in Luxemburg. Als Pflegekraft könnte sie unter den ersten sein, die gegen Covid-19 geimpft werden. Ganz wohl fühlt sie sich dabei aber noch nicht: «Ich bin immer noch sehr zögerlich, weil es keine lange Testphase gab. Und viele meiner Kollegen sehen das ähnlich! Ich hoffe, dass wir die Wahl haben werden. Ich sage nicht, dass ich es nicht tun werde. Aber vielleicht nicht sofort. Es ist komplex, denn Impfstoffe haben Leben gerettet». Sie fordert «ein Minimum an Garantien für mittel- und langfristige Nebenwirkungen» und versichert, dass ihr Arzt sie überzeugen könne.

Auch die rund 6000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern des Landes werden sich entscheiden müssen. Der Generalsekretär des Verbands der Luxemburger Krankenhäuser, Sylvain Vitali, wartet auf Informationen über die Impfstrategie des Ministeriums. An eine Pflichtimpfung für das Gesundheitspersonal glaubt er nicht. «Luxemburg ist immer nach Erklärungen und nicht nach Verpflichtungen vorgegangen. Jeder Pflegende hat seinen eigenen Standpunkt und kennt seine Verantwortung gegenüber sich selbst, seiner Familie und seinen Patienten».

Die Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte Luxemburgs (AMMD) befürwortet die Impfung, «unter der Bedingung, dass wir die Informationen für uns und die Patienten haben. Wir hoffen, dass Ärzte und Betreuer mit gutem Beispiel vorangehen und sich massenhaft impfen lassen. Wenn jeder darauf wartet, dass sein Nachbar es tut, ist dies nicht das richtige Signal», bemerkt Guillaume Steichen, Generalsekretär der AMMD.

*Name von der Redaktion geändert

(Nicolas Martin/L'essentiel)