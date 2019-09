Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf eine Umfrage der Gewerkschaft SEW-OGBL, die die Not vieler Lehrer in Luxemburg offenbarte, reagierte am Mittwoch das Bildungsministerium nach einer Anfrage von L'essentiel: «Wir nehmen diese Ergebnisse ernst, auch, wenn sie nicht absolut repräsentativ sind, weil die Umfrage zum Thema öffentlicher Dienst zum Beispiel etwas anderes aussagt», gibt Alex Folscheid, Stabschef von Minister Claude Meisch (DP), zu Bedenken.

Die von der Gewerkschaft vorgelegten Zahlen «müssen jedoch eingehend untersucht werden. Aus diesem Grund werden qualitative Studien durchgeführt, um Lehrer zu wichtigen Bildungsfragen, ihren täglichen und auch zukünftigen Herausforderungen» zu befragen. Die ersten Panels würden noch in diesem Jahr stattfinden.

Zum Dialog bereit

Die in der Umfrage des SEW-OGBL benannten Spannungen kommentierte das Ministerium mit «widersprüchlich, aber diskussionswürdig». «Wir befinden uns in einer Kultur des Dialogs, wir nehmen den Frust der Lehrer ernst. Unsere Tür ist immer offen.» Minister Claude Meisch wünsche sich dennoch «eine starke Gewerkschaft».

Laut der Umfrage glauben 82 Prozent der Lehrer, dass sie vom Ministerium nicht oder nur wenig angehört werden.

(th/L'essentiel)