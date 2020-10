Schifflingen weiht «Luxushotel für Tiere» ein

Seit Donnerstag hat Schifflingen ein neues, modernes Tierheim am Ortseingang, das Vierbeiner in gute Hände vermitteln will. Zwei Jahre nach dem Spatenstich von Bürgermeister Paul Weimerskirch öffnet der Neubau bei zwar trübem Wetter, aber einer feierlichen Einweihung seine Pforten, um sich um herrenlose Hunde und Katzen zu kümmern.

Da das alte Tierheim nicht mehr den aktuellen Standards entsprochen habe, musste eine neue Anlage her – modern und tiergerecht, wie Sacha Andre, Präsident der Association pour la protection des animeaux Schifflange (APAS), Betreiber des Heims, im Gespräch mit L'essentiel erzählt. Platz ist im neuen Heim für circa 50 Tiere, was etwa der dreifachen Kapazität des alten entspricht. Neu darin ist ein Tierarztzimmer , sodass Routinebehandlungen künftig vor Ort durchgeführt werden können. «Für die Tiere bedeutet das weniger Stress», erklärt Andre.

Aushängeschild für Schifflingen

Allgemein stehe das Wohl der Tiere im Heim an vorderster Stelle, weshalb die Bewohner nicht nur in ihren Zimmern und Zwingern untergebracht sind, sondern auch Außenbereiche zum Auslauf haben. «Aber tägliches Gassigehen ist am wichtigsten», stellt der Präsident der APAS klar. Dabei ist das Tierheim auf Unterstützung angewiesen, auch wenn die Gemeinde Schifflingen finanziell einen gesplitteten 40-Stunden-Posten trägt: Wer gerne spazieren geht, ist als freiwilliger Gassigänger eine geschätzte Hilfe, aber auch Spenden sind willkommen (siehe Infobox).

Finanziert hat den Bau des Heims die Stadt Schifflingen, die sich das Ganze 2,3 Millionen Euro hat kosten lassen, 100.000 Euro weniger als ursprünglich veranschlagt. Landwirtschaftsminister Romain Schneider hat eine Unterstützung von 30 Prozent durch den Staat zugesagt. Sacha Andre, Landwirtschaftsminister Schneider und Bürgermeister Weimerskirch sind sich bei der Eröffnung des Erfolgs der Investition einig, dass hier nicht nur eine einfache Auffangstation entstanden ist, sondern ein «Luxushotel für Tiere», das ein Aushängeschild an der Ortseinfahrt Schifflingens sein soll.

Alle Infos zu Spenden und für Freiwillige unter: Internet:

apas.lu/dons/ Mailadresse:

deireschutzverain.schifflange@gmail.com APAS / Schëfflenger Déiereschutzveräin

Rue de Hédange

3840 Schifflingen

(Miriam Meinecke/L'essentiel)