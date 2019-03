«Alkohol und Drogen sind eine Plage»

«Was das Arbeitsrecht betrifft, so stelle ich fest, dass die Rechtsprechung gegenüber Alkohol am Arbeitsplatz immer toleranter wird. Ich halte es für eine regelrechte Plage, und der Gesetzgeber sollte Alkohol am Arbeitsplatz sowie Drogen verbieten», sagt Pierrot Schiltz. Der luxemburgische Rechtsanwalt macht keinen halben Sachen, wenn es um die Bekämpfung von Suchtverhalten am Arbeitsplatz geht.

«Nicht alle Menschen sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Nehmen wir das Beispiel des Sicherheitsgurts. Wenn er nicht vorgeschrieben wäre, würde ihn niemand tragen – obwohl er Leben rettet», sagt er.

Alkohol als Faktor für tödliche Unfälle

Besonders verärgert ist der Anwalt jedoch über die Auslegung des Arbeitsgesetzbuches und der Betriebsvereinbarungen durch manche Richter: «Ich habe ein Dutzend Verträge aus mehreren Sektoren aufgelistet, die besagen, dass Alkohol- und Drogenkonsum am Arbeitsplatz ein schwerwiegendes Fehlverhalten der Arbeitnehmer darstellt, aber die Richter berücksichtigen dies nicht», so Pierrot Schiltz weiter.

Laut der Verkehrssicherheit ist Alkohol ein Faktor bei einem Drittel der tödlichen Unfälle. «Es geht darum, den Mitarbeiter vor sich selbst und andere zu schützen», sagt Schiltz eindringlich.

