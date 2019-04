Großherzog Jean wird in Kathedrale beigesetzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstag, wenige Stunden nach der offiziellen Nachricht über den Tod von Großherzog Jean, verkündete der Regierungsrat eine zwölftägige Staatstrauer bis Samstag, den 4. Mai um 18 Uhr. An öffentlichen Gebäuden und Plätzen werden die Flaggen bis dann auf Halbmast wehen.

Mittlerweile gibt es weitere Details zur Beerdigung des ehemaligen Staatsoberhauptes: Die Trauerfeier findet am Samstag, den 4. Mai um 11 Uhr in der Kathedrale von Luxemburg statt. Dort soll die Leiche auch in der Krypta ihre letzte Ruhestätte finden.

«Chapelle ardente»

In der Krypta ruhen auch seine 2005 verstorbene Frau Großherzogin Joséphine Charlotte, seine Mutter Großherzogin Charlotte, Prinz Félix de Bourbon-Parme, Vater von Jean, sowie Großherzogin Marie-Adélaïde und Großherzogin Marie-Anne.

Ein Sprecher des Großherzoglichen Hofes teilte auf Anfrage von L'essentiel mit, dass Großherzog Jean vor der Trauerfeier in einer «chapelle ardente» aufgebahrt werden wird, in welcher die Öffentlichkeit dem ehemaligen Staatsoberhaupt die letzte Ehre erweisen kann. Wo genau dies sein wird, ist noch nicht bekannt.

(pp/L'essentiel)