Hälfte der Arbeitnehmer sind Ausländer

«Im Ausland zu arbeiten, wird in der Europäischen Union immer normaler», so eine Studie von Eurostat, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Europaweit werden 8,3 Prozent der Jobs von Menschen ausgeübt, die eine andere Nationalität haben als die des Landes, in dem sie arbeiten. Dabei bestehen – wenig überraschend – große regionale Unterschiede.

Luxemburg ist Spitzenreiter, was die Anzahl ausländischer Arbeitnehmer angeht. Über die Hälfte der Arbeitnehmer im Großherzogtum kommt aus einem anderen Land. 49,4 Prozent der insgesamt 54,4 Prozent sind EU-Bürger, nur fünf Prozent kommen aus Nicht-EU-Staaten. In der Industrie ist der Anteil ausländischer Arbeitnehmer besonders hoch (66,4 Prozent). Im Dienstleistungssektor liegt der Anteil bei 53,3 Prozent.

Hinter Luxemburg und damit auf Platz zwei folgt – mit deutlichem Abstand – Zypern. Das Land hat unter seinen Arbeitnehmern einen Ausländeranteil von 12,6 Prozent.

(jg/L'essentiel)