Verschlechterung des Bodens kostet Millionen

Der Boden ist die Grundlage für etwa 95 Prozent unserer Nahrung. Er spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft, der landwirtschaftlichen Produktion, der Wasserreinigung, bei der Abschwächung großer klimatischer Ereignisse und ihrer Folgen (Überschwemmungen, Dürren...) oder auch bei der Klimaregulierung (Kampf gegen den Klimawandel). Bisher ist er jedoch nur wenig geschützt. Dies ist das bittere Fazit, das die Umweltverwaltung in einem Bericht zieht.

«In Luxemburg ist die Höhe der durch die Bodendegradation verursachten Kosten noch nicht bekannt, aber Studien in anderen europäischen Ländern lassen vermuten, dass es sich um einen Betrag von mehreren zehn Millionen Euro pro Jahr handelt», so der Bericht. «Außerdem legen die bereits durchgeführten Arbeiten nahe, dass der Großteil dieser Kosten von der Gesellschaft und nicht von den Akteuren getragen wird, die die Verschlechterung verursachen».

« Gesetzliche Bestimmungen zum Bodenschutz existieren nur in verstreuter Form »

Die Umweltverwaltung weist darauf hin, dass die Verschlechterung der Bodenqualität zu geringeren landwirtschaftlichen Erträgen, höheren Kosten für die Wasseraufbereitung (Klärung, Sedimentmanagement), Kosten für Schäden durch Klimakatastrophen (Überschwemmungen, Dürren usw.), einer geringeren Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme und einem Verlust an Biodiversität führt. Um einen wirksamen Bodenschutz in Luxemburg zu ermöglichen, schlägt der Bericht die Schaffung eines «kohärenten Rechtsrahmens» vor. «Gesetzliche Bestimmungen zum Bodenschutz existieren nur in verstreuter Form», beklagt die Umweltverwaltung. «Diese Ansätze beschränken sich auf bestimmte Sektoren oder konzentrieren sich jeweils auf einen einzigen Aspekt: Raumplanung, Landwirtschaft, Abfall, klassifizierte Einrichtungen...». Der Bericht fordert daher eine stärkere Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren.

Darüber hinaus organisiert die Umweltbehörde zwischen dem 27. November und dem 5. Dezember im Rahmen des Weltbodentags (5. Dezember) eine Reihe von Aktionen, um das Bewusstsein für den Schutz des Bodens auf individueller Ebene zu schärfen. So werden zwischen dem 27. November und dem 5. Dezember 2021 im Prabbeli Wiltz («Dirt! The Movie», 2009) und in der Kinosch Kulturfabrik Esch/Alzette («Kiss the Ground», 2020) Dokumentarfilme zum Thema Boden gezeigt. Außerdem findet am 2. Dezember von 18 bis 20 Uhr im Anschluss an die Vorführung des Dokumentarfilms im Prabbeli Wiltz ein Round-Table-Gespräch zum Thema «Gesetzentwurf über Böden: Verwaltung verschmutzter Standorte» statt. Ebenfalls wird vom 27. November bis zum 5. Dezember eine Fotoausstellung in den Räumlichkeiten des Prabbeli Wiltz veranstaltet.

(ol/L'essentiel)