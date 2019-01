Stau wegen Unfall am Kreuz Gasperich

A6 Kräiz Gasperich Accident mat méi Gefierer a Richtung A3 Berchem, lénks Spur an där Direktioun blockéiert, Panne-Spur... #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 29. Januar 2019

Wie der Automobilclub ACL am Dienstagnachmittag mitteilte, ereignete sich am Gaspericher Kreuz ein Unfall, in den gleich mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Von der A6 auf die A3 in Richtung Frankreich waren die linke und die Pannenspur blockiert. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 17.12 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

(L'essentiel)