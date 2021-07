Polizei appelliert an die Verantwortung der Bürger

Das Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag bereitet der Police Grand-Ducale aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen Sorgen. «Es liegt in der Verantwortung aller, dafür zu sorgen, dass alles gut läuft und wir alle gemeinsam feiern können», sagte der Minister für Innere Sicherheit Henri Kox (Déi Gréng) am Freitag. Er forderte die Veranstalter von Public-Viewing-Events dazu auf, sich im Vorfeld mit den Polizeibehörden in Verbindung zu setzen.

«Wir haben am Nationalfeiertag gesehen, dass größere Versammlungen ein Risiko darstellen», so Kox, der das Endspiel zwischen England und Italien zu Hause im kleinen Kreis verfolgen möchte. Die Polizei werde am Finaltag in erster Linie für Prävention sorgen, bevor Strafen wegen zu großen Treffen verhängt werden.

« Das richtige Maß finden »

Seit Beginn der Pandemie habe die Polizei «24.200 Kontrollen durchgeführt, davon allein 6200 wegen der Ausgangssperre», erklärte Polizeidirektor Pascal Peters. Insgesamt seien 8600 Bußgelder verhängt und 740 Fälle an die zuständigen Behörden zur Strafverfolgung weitergeleitet worden. Die Rolle der Polizei habe sich aufgrund der Pandemie stark verändert, so Peters weiter: «Einerseits fanden die großen Veranstaltungen nicht mehr statt, es wurde also ruhiger. Andererseits gestaltete sich die Durchsetzung der Maßnahmen zunächst als schwierig. Die Polizei musste sich an eine Situation gewöhnen, die sie so nicht kannte.»

Wenn es zu Versammlungen im öffentlichen Raum kam, sei es nicht immer einfach gewesen, die richtige Balance zwischen Intervention, Repression und Deeskalation zu finden. Momentan konzentriere sich die Aufgabe der Polizei auf wenige Versammlungen sowie die Einhaltung der Regeln in der Gastronomie. Neben uniformierten Polizisten seien die Beamten auch in zivil unterwegs.

(jg/L'essentiel)