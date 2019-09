Rentrée 2019 – Jetzt geht es wieder los!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Et ass e spannenden Dag haut fir Kanner an Elteren. Ech wënschen all de Schüler an dem Léierpersonal eng erfollegräich Rentrée 2019! — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 16, 2019

Umarmungen, lächelnde Gesichter: Nach zwei langen Monaten Ferien ist der Spielplatz der Grundschule Brill in Esch wieder lebendig geworden. Am Montag hat das Schuljahr begonnen. Ist das Ende der Sommerferien ein Grund, traurig zu sein? «Zu Hause war mir so langweilig. Ich habe Freunde, Mathematik- und Gymnastikunterricht sehr vermisst», antwortet die 10-jährige Luisa.

Rodrigo (11) und Geovany (12) besteigen trotz Müdigkeit das Klettergerüst. «Das ist mein letztes Jahr in der Grundschule. Ich werde es genießen, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen», sagt Geovany. Für David ist dieses neue Schuljahr von einer Vielzahl von Veränderungen geprägt, so dass er gar nicht schlafen konnte. «Gestern hatte ich Schwierigkeiten beim Einschlafen und heute Morgen bin ich viel zu früh aufgewacht, weil ich mich so auf die Schule gefreut habe», sagt der 7-Jährige.

Die vier Freunde Gonçalo, Jonathan, Jay und Diogo, tauschen sich über ihre Sommerferien aus. «Das Beste am Schuljahr ist, alle Freunde wiederzusehen. Allerdings macht es weniger Spaß, dass auch der Unterricht wieder losgeht», finden die Jungs. Für sie ist dieses Jahr entscheidend, danach wechseln sie die Schule. «Dann werden wir vielleicht getrennt, das macht uns ein bisschen Angst», geben sie zu. In diesem Jahr besuchen 747 Schüler die École du Brill. Es ist die größte Grundschule in Esch.

(Ana Martins/L'essentiel)