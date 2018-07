Schieferbrüchen wird neues Leben eingehaucht

Für eine Investition von schätzungsweise 7,1 Millionen Euro wird der Service des sites et monuments nationaux die ober- sowie und unterirdischen Kammern des Geländes der ehemaligen Schiefergruben in Obermartelingen ausbauen, teilte das Ministerium für Kultur am Montag in einer Erklärung mit.

Vom 18. Jahrhundert bis zum Jahr 1986 genutzt, ermöglichten die Schieferbrüche der Regionen Perl, Obermartelingen, Martelingen und Wisembach die Entwicklung einer bedeutenden Wirtschaftstätigkeit im Rombachtal nahe der belgisch-luxemburgischen Grenze. Im Jahr 1889 wurden rund sechs Millionen Schiefer aus dem Gebiet von Obermartelingen abgebaut.

Seit 2003 sind die Schieferbrüche im Besitz des Staates. Nun soll den stillgelegten Schieferbrüchen neues Leben eingehaucht werden. Durch die Einrichtung von Galerien soll ein Rundgang im Untergrund für Touristen entstehen.

(fl/L'essentiel)