Abstimmung über Ausgangssperre vertagt

Die Entscheidung über die Ausgangssperre in Luxemburg verzögert sich. Die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses haben am Mittwoch beschlossen, die Abstimmung über die umstrittene Maßnahme wegen eines rechtlichen Problems zu verschieben. Die nächste Abstimmung findet nach der aktualisierten Tagesordnung am Donnerstag statt.

Der Staatsrat hatte das Gesetz in mehreren Punkten kritisiert. Einige Punkte waren schlecht definiert und verschiedene Formulierungen waren nicht optimal. Die Juristen fordern ein sehr hohes Maß an Präzision zu diesem Thema, denn der Text «stellt eine Einschränkung der individuellen Freiheit dar».

Bei der Eröffnung der Sitzung am Mittwoch um 15 Uhr bedauerten mehrere Mitglieder, sowohl von der Opposition als auch von den regierenden Parteien, die Stellungnahme des Staatsrates.

(L'essentiel)