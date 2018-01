Luxemburgs Schulsystem muss auf den Prüfstand

Das Bildungsministerium richtet weitere Kontrollstellen im luxemburgischen Schulsystem ein: Aufgabe des neuen «Observatoire national de la qualité scolaire» wird es sein, das nationale Schulwesen, Reformprojekte, die Funktionsweise von Schulen und Gymnasien sowie nationale und internationale Studien genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die acht Weisen dieses Gremiums sollen künftig Korrekturmaßnahmen für die nationale Bildungspolitik ausarbeiten. Die Kandidaten werden durch die Regierung vorgeschlagen und durch den Großherzog ernannt. Dies soll sie aber in ihrer Unabhängigkeit nicht einschränken, sagt Minister Claude Meisch: «Die Autonomie des Gremiums ist im Gesetz vorgesehen. Die Verantwortlichen werden Experten aus dem Schulsystem sein, aber auch Forscher und Universitätsprofessoren aus Luxemburg und dem Ausland.»

Meisch will künftig auch die Zivilgesellschaft in die Ausarbeitung von Lehrplänen einbeziehen. Dies soll über den «Conseil national des programmes» ablaufen. Auch dieses achtköpfige Gremium soll unabhängig Vorschläge und Gutachten für das Ministerium erarbeiten und Synergien mit den «Commissions nationales des programmes» und der Fachstelle Script knüpfen. «Wir werden dafür sorgen, dass die Mitglieder aus den verschiedensten Bereichen kommen, aus der Wirtschaft, aus dem Sozialwesen und der Kultur», so Meisch. Über den Gesetzentwurf zur Schaffung der beiden Gremien soll in den kommenden Wochen abgestimmt werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)