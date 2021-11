Regierung kündigt neue Maßnahmen in Schulen an

Obwohl Bildungsminister Claude Meisch in seiner parlamentarischen Antwort am Donnerstag die pandemische Lage noch als weniger gefährlich beschrieben hatte, sah er sich am Freitag aufgrund der rasant gestiegenen Fallzahlen in den Altersgruppen der Schüler doch zum Handeln gezwungen.

Meisch kündigte eine Verschärfung der Maßnahmen in den Schulen an. So müssen die Schüler künftig nicht mehr zwei, sondern drei Schnelltests pro Woche machen. Bei positiven Fällen in einer Klasse wird die Quarantäne jedoch gelockert: Eine Klasse wird erst nach drei positiven Fällen isoliert. Bisher waren zwei Fälle ausschlaggebend. Allerdings werden Masken bei einem positiven Testergebnis wieder verpflichtend.

Wahrscheinlich ist, dass die Regierung weitere Neuregelungen am Montag verkünden wird.

+++ Update folgt... +++

(L'essentiel)