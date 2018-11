Die Koalition steht – das kommt auf Luxemburg zu

Die Neuauflage der Dreier-Koalition von DP, LSAP und Déi Gréng ist unter Dach und Fach. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben die Spitzenvertreter der drei Parteien am Donnerstagnachmittag ihr Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre erstmals ausführlicher erläutert. Pünktlich um 15 Uhr traten Xavier Bettel, Corinne Cahen (DP), Étienne Schneider (LSAP) und Félix Braz (Déi Gréng) vor die Presse.

So könnten die Ministerien besetzt werden:



Xavier Bettel: Staatsminister und Minister für Medien, Kommunikation und Digitalisierung



Etienne Schneider: Vize-Premierminister und Wirtschaftsminister



Félix Braz: Vize-Premierminister und Justizminister



Claude Meisch: Nationale Bildung, Hochschulbildung und Forschung



Corinne Cahen: Familienministerin



Lex Delles: Minister für Tourismus und Kooperation



Pierre Gramegna: Finanzminister



Marc Hansen: Minister für den Öffentlichen Dienst



Romain Schneider : Landwirtschaftsminister



Dan Kersch: Arbeitsminister



Taina Bofferding: Innenministerin



Paulette Lenert : Gesundheitsministerin und Ministerin für Soziales



Jean Asselborn: Außenminister und Immigrationsminister



François Bausch: Minister für Transport, Verteidigung und Innere Sicherheit



Sam Tanson: Wohnungsbauministerin und Kulturministerin



Carole Dieschbourg: Ministerin für Umwelt und Klima



Claude Turmes : Minister für Nachhaltigkeit, Energie und Landesplanung

Bettel erklärte die geplanten Reformen mit einer Vielzahl an Stichworten: Als große Ziele bis 2023 wurden solide Staatsfinanzen, soziale Gerechtigkeit, Innovation, Investitionen in die Infrastruktur und eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerufen. «Wir müssen den Schwachen im Land helfen», betonte Bettel und verwies auf die geplante Erhöhung des Mindestlohns um netto 100 Euro ab dem 1. Januar sowie die zwei zusätzliche Urlaubstage, – einer davon in Form eines neuen gesetzlichen Feiertags zum Europatag am 9. Mai. Als Bonbon für die Betriebe sollen die Steuern um ein Prozent sinken, besonders kleine und mittlere Unternehmen sollen dadurch gestärkt werden. Die Drittzahlerregelung (Tiers payant), nach der Arztpatienten zur Begleichung der Rechung nicht mehr in Vorlage treten müssen, ist dagegen vorerst vom Tisch. Die CNS muss die Arztkosten also weiterhin nicht direkt übernehmen.

Kostenlose Kinderbetreuung

«Wenn es dem Land gut geht, muss es auch den Menschen gut gehen», sagte Corinne Cahen, die eine «Entlastung» für Familien mit Kindern ankündigte. Konkret nannte die Familienministerin eine kostenlose Betreuung in den «Maisons Relais» und Gratis-Musikunterricht. Zudem sollen bis 2023 die Familienbeihilfen an die Inflation angepasst werden.

Étienne Schneider kündigte an, dass es künftig nur mehr eine einheitliche Steuerklasse geben wird. «Damit ist die leidige Diskussion über die Abschaffung der Steuerklasse 1a beendet», so der Vize-Premier. Jeder Steuerzahler soll künftig individuell, aber unter Berücksichtigung seiner Familiensituation besteuert werden.

Letzter Feinschliff am Montag

Félix Braz bestätigte, dass der öffentliche Transport in Luxemburg künftig kostenlos nutzbar sein wird. Ein konkretes Datum für die Einführung oder Details nannte er nicht. «Der kostenlose öffentliche Transport ist vor allem eine soziale Maßnahme», so Braz. Gleichzeitig soll die Kilometer-Pauschale («frais de déplacement») für Pendler nach «ökologischen und sozialen Gesichtspunkten» reformiert werden. Die Investitionen in den Ausbau der Verkehrsnetze werden «weiterhin ganz hoch sein» so Braz: So soll die Straßenbahn bis nach Hollerich, die Route d'Arlon und weiter nach Leudelingen ausgebaut werden.

Weitere geplante Maßnahmen:

• Legales Kiffen

• Gratis-Pille

• Überarbeitung der Grundsteuer

• schrittweiser Rückzug aus dem Tanktourismus

• mehr bezahlbarer Wohnraum

• ein eigenes Ministerium für Digitalisierung

• Aus für Glyphosat bis Ende 2020

• ein Verfassungsreferendum (Bettel: «Wir haben aus 2015 gelernt»)



Das Regierungsprogramm soll bis Montag den letzten Feinschliff erhalten: Dann findet die letzte große Sitzung der Verhandler statt. Am Dienstag tagen die Parteigremien und am Mittwoch könnte bereits die Vereidigung der Regierung stattfinden.

