Luxemburg braucht dringend mehr Handwerker

Das Handwerkgewerbe braucht mehr Arbeitskraft! Derzeit beträgt die Zahl der Beschäftigten im Handwerk mehr als 88.000. Im Jahr 2018 wurden in diesem Sektor insgesamt 3141 Stellen geschaffen. Dennoch werden in den kommenden zwölf Monaten etwa 9400 Handwerker fehlen – 55 Prozent davon (etwa 5000 Handwerker) werden im Bausektor und 19 Prozent im Mechanikerbereich benötigt. Das ergibt sich aus der von der Handwerkskammer in Unternehmen durchgeführten Studie, die am Dienstag präsentiert wurde.

Nicht nur Mitarbeiter im Eltern- oder Vaterschaftsurlaub müssen ersetzt werden. Auch neue Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. «Die wirtschaftliche Lage ist derzeit gut und die Auftragsbücher sind voll. Aufgrund der neuen Geschäftsmodellen besteht Bedarf an mehr technischen Profilen», erklärt Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer.

Reform des Ausbildungsgesetzes

Es müsse schnell gehandelt werden, um Unternehmen Lösungen anzubieten. In den nächsten zehn Jahren werden nämlich 20.000-23.000 Handwerker in Rente gehen und dann ersetzt werden müssen. Drei Viertel der Unternehmen suchen in der gesamten Großregion nach Personal. Mehr als die Hälfte der Handwerker sind Grenzgänger. «Die Herausforderung besteht darin, die bestehenden Handwerker zu behalten und neue Arbeitskraft aus der Großregion anzuziehen, trotz der großen Mobilitätsprobleme und der hohen Mietpreise», sagt Wirion. Die Regierung sei sich jedoch dieser Probleme bewusst und arbeite daran, Lösungen zu finden.

Eine der Lösungen liegt in der Ausbildung. Im Produktionsbereich wird in 30 Prozent der Fällen ein DAP-Diplom (dreijährige Ausbildung) verlangt. In anderen Sektoren – wie etwa im Elektrikbereich – steigt diese Zahl auf mehr als 50 Prozent. Angehende Geschäftsführer benötigen in den meisten Fällen Abitur, oder ein drei- bis fünfjähriges Studium auf Universitätsniveau. Zur Ausbildung der potenziellen Kandidaten arbeitet die Handwerkskammer mit Adem und verschiedenen Weiterbildungsorganisationen eng zusammen. «Mit der Reform des Ausbildungsgesetzes sind wir bereits auf dem guten Weg. Nun muss die Handwerkerarbeit bei jungen Menschen gefördert werden», sagt Wirion.

(Marion Mellinger/L'essentiel)