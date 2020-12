Drei Einkaufswägen voller Spielzeug für die Gewinner

Am frühen Samstagmorgen trafen die drei jungen Gewinner des großen Kleesercherdag-Contests von L'essentiel und Cactus, Mathilde (5), Alice (6) und Julien (10) mit ihren Eltern in der Spielwarenabteilung des Cactus Belle Étoile in Bartringen ein. Ihre Mission und damit auch ihr Hauptgewinn: einen Einkaufswagen in nur 60 Sekunden mit so viel Spielsachen wie möglich füllen. Alles, was nach einer Minute darin lag, durften die Gewinner mit nach Hause nehmen.

Bildstrecke: Drei Einkaufswägen mit Spielzeug für die Gewinner

Um alle Corona-Schutzmaßnahmen erfüllen zu können, fand die Aktion noch vor den regulären Öffnungszeiten im kleinen Kreis statt, aber die jungen Teilnehmer gingen deswegen nicht weniger motiviert an den Start. Die 5-jährige Mathilde war die erste Gewinnerin, die mit ihrer Mutter und ihrem leeren Einkaufswagen nach einem kurzen Countdown losstürmte. Die großen Spielzeugpakete purzelten nur so und kurze Zeit später war die Minute auch schon um. Die 6-jährige Alice war als nächstes mit ihrer Mutter dran, am Ende folgten der 10-jährige Julien und sein Vater. Die beiden mussten sich deutlich weniger sportlich betätigen, da die Lego-Regale der Begierde sich direkt neben dem Startpunkt befanden. Auch hier war der Einkaufswagen schnell gefüllt und die Minute auch schon wieder vorbei.

«Ich bin ein großer Lego-Fan, deswegen haben wir davon viel genommen. Und ich habe Pokemon-Karten geholt, weil ich sie liebe», erklärt Julien seine Auswahl. Die 6-jährige Alice hatte es auf andere Produkte abgesehen: «Ich habe die Kaninchen ausgewählt, weil ich im Internet gesehen habe, dass es Kaninchenhäuser gibt. Ich mag kleine Kaninchen». Damit auch andere am Glück der Gewinner teilhaben können, wird Cactus den Gesamtwert der drei Einkaufswagen an UNICEF spenden. Zuvor waren die drei glücklichen Gewinner in mehreren Gewinnrunden ermittelt worden, in denen sie Boxemännchen malen und in der zweiten Runde backen und dazu ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte schreiben sollten.

(dm/L'essentiel)