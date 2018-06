Luxemburger entwickelt App für den kleinen Hunger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Loris Wilwert hatte eine zündende Idee: eine App, die alle Food-Trucks in Luxemburg lokalisiert und auflistet. Der 17-jährige Schüler hat die App eigenständig entwickelt. Wilwert ist Schüler am Athénée und hat als Schwerpunkt Mathematik gewählt. Er hat bereits zwei eigene Spiele programmiert, dann kam ihm die Idee zu «Snack-Track».

Die Idee sei gewesen, «alle Food-Trucks im Umkreis der eigenen Schule schnell zu finden, um in der kurzen Mittagspause nicht unnötig Zeit zu verlieren», erzählt der junge Entwickler. Wilwert tat sich kurzerhand mit ein paar Freunden zusammen und entwickelte die Applikation für «Street-Food-Lovers».

Erweiterung in Aussicht

Beachtlich ist vor allem, dass Wilwert Autodidakt ist. Er habe «ein paar Videos geschaut und Artikel im Internet gelesen, um zu verstehen, wie man eine eigene Anwendung entwickelt, wenn man schon ein paar Basics wegen der Spiele-Entwicklung kennt», so Wilwert. «Snack Track» ist in vier Sprachen verfügbar und dreht sich derzeit nur um Luxemburg, könnte aber bald auf Street-Food-Trucks in der gesamten Großregion verweisen.

