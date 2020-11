Sind Trump-Anhänger in Luxemburg zurückhaltender als Joe Bidens Gefolgschaft? Absolut – zumindest wenn es nach den Amerikanern geht, mit denen L'essentiel gesprochen hat.

«Wir sind nur ein Dutzend aktive Republikaner, aber es gibt eine Menge Pro-Trump-Leute in Luxemburg» sagt James O'Neal, 50. Der ursprünglich aus Florida stammende und seit 2002 im Großherzogtum lebende Mann räumt ein, dass der Demokrat Biden in den Umfragen vorne liegt, aber wie schon 2016 «könnten sie sich irren und eine erneute Überraschung ist möglich».

Ein anderer Amerikaner glaubt, dass viele Wähler sich nicht trauen, offen zu Trump zu stehen. «Viele werden heimlich für Trump stimmen, für seine Wirtschaftspolitik oder seine Verteidigung amerikanischer Interessen, aber aus Angst vor Stigmatisierung bleiben sie zurückhaltend», erklärt er. Nicht zu Unrecht, wie er meint, denn Trump-Wähler würden in Luxemburg und dem Rest Europas häufig kritisch beäugt. «Manche Leute sagen: ‹Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der für Trump stimmt›. Und viele Leute denken, wenn man für Trump stimmt, ist man zwangsläufig ein ungebildeter Idiot.» James O'Neal stimmt zu: «Die Mainstream-Medien sind gegen ihn oder behandeln Donald Trump parteiisch. Dies erzeugt sein schlechtes Image in Europa.»

Ausgang der US-Wahl ist weltweit relevant

Viktoria, eine junge Frau aus Florida, die seit vier Jahren in Luxemburg lebt, erzählt, dass viele ihrer Freunde in der Heimat für Donald Trump stimmen. Sie sagt: «Joe Biden wäre schlimmer als Trump. Er ist schon so lange in der Regierung (Anm. d. Red.: er war von 2009 bis 2017 Vizepräsident während Barack Obama), verspricht seit mehr als 20 Jahren Veränderungen, aber bisher ist noch nichts geschehen.» Mehr als den Wahlsieg selbst fürchtet sie die Folgen in den kommenden Monaten. «Dies ist eine der wichtigsten Wahlen für unser Land, und auch die, die die meisten Probleme und Gewalt hervorrufen wird – egal wer gewinnt.»

Für James O'Neal hingegen könnte das Ergebnis dieser Präsidentschaftswahl alles ändern, wenn Donald Trump nicht für weitere vier Jahre gewählt wird. «Wenn es Joe Biden wird, wird die US-Wirtschaft den Bach runtergehen, und das wird sich auf die Weltwirtschaft auswirken. Auch der Terrorismus wird zunehmen, das Kriegsrisiko wird steigen, China das ausnutzen, um vorwärts zu kommen». Aus Luxemburger Sicht glaubt er aber, dass «die Menschen die Vereinigten Staaten weiterhin lieben werden, McDonald's essen und Cola trinken».

