«Verschärft wird nur zum Schutz der Ungeimpften»

Da fast ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung des Großherzogtums nicht geimpft ist, sieht die Regierung der vierten Welle mit einiger Sorge entgegen. «Im Moment ist das Krankenhaussystem zwar nicht überlastet, aber es besteht das Risiko», sagt Paul Wilmes, Sprecher der Covid-19 Task Force.

«Die meisten Geimpften haben keine schweren Symptome. Wenn wir die Maßnahmen wieder verschärfen müssen, dann in erster Linie zum Schutz der Ungeimpften. Sie tragen das größte Risiko einer schweren Erkrankung», so der Professor der Universität Luxemburg weiter. Derzeit seien neue Beschränkungen nicht zwangsläufig notwendig. Allerdings könnten die Infektionszahlen sehr schnell in die Höhe schießen, wie es momentan in Deutschland der Fall ist. Aber welche Maßnahmen könnten die Kurve wieder nach unten drücken?

Maskenpflicht: Im Schulsystem gebe es sehr viele Infektionen. «Da die unter Zwölfjährigen nicht geimpft sind, ist die Maskenpflicht in den Schulen zu erwarten», erklärt Wilmes. Auch der CovidCheck könnte im Bildungssystem in bestimmten Bereichen zum Einsatz kommen.

Kontaktreduzierung: «Die Menschen haben wieder deutlich mehr Kontakte, die Situation ist beinahe wieder wie vor der Krise. Man muss sich fragen, welche Treffen wirklich notwendig und ob Partys zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll sind», sagt Wilmes.

Wiederaufnahme des Large Scale Testing: «Eine großangelegte Testreihe und die Kontaktnachverfolgung haben ihre Wirkung bereits gezeigt. Diese Entscheidung liegt bei der Politik», so der Sprecher der Task Force.

Booster-Impfungen: Die Auffrischungsdosis sei besonders wichtig. «Wir haben jedoch festgestellt, dass die Beteiligung von Personen, die mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson geimpft wurden, nicht hoch genug ist. Hier muss nachgebessert werden.

Geimpft oder genesen: Das deutsche Bundesland Sachsen und Österreich haben das strengere «2G»-Modell eingeführt, bei denen ein Negativtest nicht mehr ausreicht– etwa für die Gastronomie oder Events. «Dieses Modell verringert die Gefahr, dass sich nicht geimpfte Personen bei Aktivitäten mit geimpften Personen anstecken deutlich», so Paul Wilmes.

