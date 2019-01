Gulf-​​Mitarbeiter retten einem Kunden das Leben

Véronique Guebel, die Leiterin der Gulf-Tankstelle in Differdingen, und ihre beiden Kollegen Khadija Sidhoum und Jérôme Le Tilly werden den 29. Dezember 2018 so schnell nicht mehr vergessen. «Um 14 Uhr stürmte eine Frau herein und erzählte panisch, dass ein Mann im Bereich der Waschanlage zusammengebrochen sei», so die Leiterin. Jérôme griff sofort zum Telefon, um den Rettungsdienst zu rufen, während seine Kollegin Khadija zum Opfer eilte.

«Ich bin in Erster Hilfe ausgebildet. Ich spürte sofort, dass wir handeln mussten», sagt die junge Frau, die gleich erste Hilfe leistete. «Der Mann beschrieb mir seine Symptome, nahm meine Hand und sagte, er wolle nicht sterben, dann verlor er das Bewusstsein.» Khadija führte zweimal eine Herzdruckmassage durch, bevor die Rettungsdienste eintrafen und den Mann ins Krankenhaus brachten.

Etwas später wurde Véronique und ihren Kollegen vom Krankenhaus mitgeteilt, dass der Patient stabil und gesund sei und sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatten. «Wir freuen uns alle für ihn. Wir konnten ein Leben retten», sagen sie alle zusammen. Der Mann selbst, Angelo Caputo, der von L'essentiel kontaktiert wurde, ist immer noch sehr gerührt und kann seine Tränen kaum zurückhalten: «Ich schulde ihnen mein Leben und danke ihnen herzlich, ebenso wie dem Paar, das am Anfang Alarm schlug».

(Gaël Padiou/L'essentiel)