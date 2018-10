Luxemburg gibt am meisten für die Justiz aus

Die Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz (CEPEJ) des Europarats hat in einer neuen Studie die europäischen Rechtssysteme unter die Lupe genommen. Luxemburg schnitt dabei gut ab.

Im Jahr 2016 stellte der Staat dem luxemburgischen Justizsystem fast 93 Millionen Euro zur Verfügung, verglichen mit 78,5 Millionen zwei Jahre zuvor. Das entspricht einem Zuwachs von 18,3 Prozent. Damit liegt das Großherzogtum an der Spitze der EU-Länder, die das meiste Geld pro Einwohner (157,30 Euro) für die Justiz ausgeben – vor Deutschland (122 Euro pro Einwohner), den Niederlanden (119,20 Euro), Schweden (118,30 Euro) und Österreich (107,30 Euro). Belgien und Frankreich liegen mit 82,30 Euro 65,9o Euro dahinter.

In Luxemburg ist der Zugang zu den Gerichten wie in Frankreich und Spanien kostenlos, während in ganz Europa die Prozessführer Gebühren oder eine Steuer zahlen müssen, um ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Diese können in Österreich bis zu 106 Euro pro Einwohner und in Deutschland bis zu 53 Euro betragen.

187 Richter in Luxemburg

Das luxemburgische Justizsystem ist mit 187 Richtern – hauptsächlich Frauen (65 Prozent) – recht gut ausgestattet. 76 Prozent der Richter arbeiten in erster Instanz, 21 Prozent in zweiter Instanz und zwei Prozent in obersten Gerichten. Damit hat das Land 31,7 Berufsrichter pro 100.000 Einwohner, während Frankreich nur 10,4, Belgien 14,1 und Deutschland 24,2 hat. Sie verdienen zu Beginn ihrer Karriere 82.626 Euro brutto pro Jahr – das 1,26-fache des Durchschnittsgehalts. Sie sind jedoch nicht die reichsten in der EU, da die schottischen Richter mit 155.547 Euro anfangen, die englischen mit 124.800 Euro, die dänischen mit 121.830 Euro die norwegischen mit 120.459 Euro und die irischen mit 114.711 Euro.

Staatsanwälte verdienen in Luxemburg die gleichen Gehälter wie Richter. Das ist nicht in allen Ländern der Fall: Schottische Staatsanwälte zum Beispiel verdienen 35.067 Euro zum Berufsstart – 4,4 Mal weniger als Richter.

In Luxemburg kommen 403 Anwälte auf 100.000 Einwohner. Das ist europaweit eine der höchsten Quoten. Frankreich hat nur 98, Belgien 164 und Deutschland 200.

