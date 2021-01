Schüler und Eltern freuen sich über offene Schulen

Die Schüler und Schülerinnen Luxemburgs sind am Montag nach Schulferien und einer Woche Fernunterricht wieder zurück in die Schule gekehrt. L'essentiel hat mit Schülern der Schule Ribeschpont in Düdelingen und deren Eltern über das Homeschooling und die Rückkehr in den Klassensaal gesprochen.

Die zehnjährige Alysson offenbart gleich, dass sie lieber im Bett geblieben wäre. «Der Unterricht von Zuhause ist besser, da kann ich länger schlafen», erzählt sie schüchtern. Dennoch überwiegt am Montagmorgen die gute Laune, zumal die Kinder nur am Vormittag Unterricht hatten. «Ich bin froh, wieder hier zu sein und meine Freunde wiederzusehen», ergänzt das Mädchen. Auch ihre Mutter freut sich, dass ihr Kind wieder zur Schule kann: «Es ist wichtig für sie, ihre Freunde und ihre Lehrerin wiederzusehen.»

« Es ist schwierig, ihnen zu helfen »

Said Ahmed, Vater von zwei Töchtern im Alter von neun und zehn Jahren, stimmt dem zu. Zu Hause fiel es ihm schwer, seine Kinder bei der Stange zu halten. «Sie wollten Zeichentrickfilme sehen oder Videospiele spielen. Es war schwer zu meistern.» Auch wegen der Hausaufgabenhilfe freut sich der Vater darüber, dass die Schulen wieder geöffnet haben. «Sie haben Hausaufgaben auf Deutsch und wir sprechen die Sprache nicht. Demnach ist es schwierig, ihnen zu helfen. Lehrpersonal kann das aber tun.»

Bleibt nur abzuwarten, ob die Schulen diesmal auch wirklich geöffnet bleiben. «Jetzt, dank des Impfstoffs, denke ich nicht, dass sie wieder schließen werden»", meint Said Ahmed zuversichtlich.

(Noémie Koppe/L'essentiel)