Kinderbetreuung soll flexibler werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eltern sollen künftig mehr Unterstützung erhalten, was die Finanzierung der Kinderbetreuung außerhalb der Schulzeit anbelangt. Eine Regierungsvereinbarung sieht hierfür eine Analyse des «système des chèques-service accueil» (CSA) vor.

«Die Möglichkeit, dieses durch eine weniger komplexe und effizientere Finanzierung zu ersetzen, wird geprüft», heißt es in der Mitteilung, die von den drei Koalitionspartnern unterzeichnet wurde. In dieser heißt es weiter, dass eine «neue Regelung entwickelt werden soll, die den finanziellen Anteil der Eltern an den Kosten der Kinderbetreuung auf der Grundlage ihres Einkommens festlegt». Dies solle sicherstellen, dass die staatliche Unterstützung den Eltern auch tatsächlich zugute komme.

Größere Flexibilität bei Öffnungszeiten

Zudem wurde in dem Schreiben angekündigt, dass eine kostenlose Aufnahme und Betreuung von Grundschülern in der «maisons relais» während der Schulzeit angestrebt wird. Im Bereich der nonformalen Bildung beabsichtigt die Regierung, den Mix der Betreuungsangebote zwischen Krippen, Mini-Kindertagesstätten und Elternassistenzen zu erweitern.

«Um den Bedürfnissen der Eltern, die unregelmäßige Arbeitszeiten haben, besser gerecht zu werden, wird eine größere Flexibilität bei den Öffnungszeiten, und die Einrichtung von Betreuungsmöglichkeiten in Unternehmensbereichen geprüft», heißt es weiter in der Vereinbarung.

Nach dem Vorbild von mengschoul.lu soll ein Informationsportal eingerichtet werden, um über diese Bildungs- und Betreuungsdienste zu informieren. Außerdem soll ein Elternbeirat eingerichtet werden, der diese in die Entwicklungen des nonformalen Unterrichtssektors einbezieht.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)