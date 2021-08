Die Braderie läuft «fast wieder normal»

Nach der coronabedingt eingeschränkten Ausgabe 2020, wird die Grand Braderie de Luxembourg-Ville am Montag wieder eher ihrem traditionellen Charakter entsprechen. Bei der Vorstellung der Braderie 2021 sagte Serge Wilmes, der für den Handel zuständige Hauptstadtschöffe, er freue sich auf eine «nahezu vollständige Rückkehr zur Normalität». Dabei betonte Wilmes, dass etwa 200 Standbetreiber und Vereine für die Ausgabe gewonnen werden konnten. Er freue sich auch darüber, dass man dabei sowohl Essen als auch Unterhaltung bieten könne.

Anne Darin, die Direktorin der Handelskammer der Stadt Luxemburg (UCVL) ist zurückhaltender und spricht von «den unbestreitbaren Auswirkungen von Corona». «Die Einzelhändler verfügen nicht immer über die entsprechende Menge an Mitarbeitern und müssen sich an die neue Situation anpassen», führt Darin aus und unterstreicht, dass sich die Lage seit mit Beginn der Coronakrise verändert habe. Beim Ziel der Braderie stimmen Darin und Wilmes allerdings überein: es gehe darum die Lager der Läden zu räumen und so Platz für die neue Saison zu bekommen. Allerdings sei es nicht der einzige Zweck, vielmehr hofft Darin, mit dem Straßenverkauf «auch die Begeisterung der Menschen für die Stadt zurückbringen zu können.»

«Besser durch die Krise gekommen als andere Städte»

Dabei setzt die Stadt auf die Wiederbelebung des Bahnhofsviertels. Nicht ohne Freude berichtet Wilmes, dass «die Straßenbahnarbeiten in diesem Bereich fast abgeschlossen sind und die Place de Paris saniert wurde.»

Dies sei auch eine Gelegenheit für die neuen Unternehmen der Branche und der Oberstadt, sich zu präsentieren. Vom Einzelhandel bis zur Gastronomie habe sich die Landschaft verändert. «Natürlich gab es Konkurse und es gibt immer noch leere Ladenlokale, aber es werden auch neue Geschäfte eröffnet», sagt der CSV-Schöffe der Hauptstadt.

Neue Konzepte, mehr Selbstständige, weniger Franchiseunternehmen – der Wandel sei unübersehbar. «Die Bereiche Schönheit, Gesundheit und High-End haben sich gut entwickelt. Der Mode- und Accessoire-Sektor im unteren Preissegment hat viel stärker gelitten, und die Marken überdenken ihre Strategien wegen der Krise», bemerkt Anne Darin. Sie hält jedoch auch fest, dass «Luxemburg-Stadt besser abgeschnitten hat als andere Städte gleicher Größe in Europa».

(th/L'essentiel)