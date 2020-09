113 Schüler wurden seit «Rentrée» positiv getestet

Verglichen mit den Zahlen der Testkampagne vor dem Ende der Ferien haben sich Luxemburgs Schüler seit der Rentrée nicht häufiger mit Corona infiziert. Das besagen zumindest die Zahlen, die der Minister für Nationale Bildung, Claude Meisch (DP), am heutigen Freitag vorgelegt hat. 113 infizierte Schüler seit Schulbeginn stehen 139 Fällen bei den Zwei- bis 20-Jährigen vor Ferienende gegenüber.

Nach 15 Schultagen wurden in den Grundschulen 60 Einzelinfektionen und drei Ansteckungen diagnostiziert – die Klassen musste in Quarantäne. In den öffentlichen Lyzeen wurden 31 Infektionen festgestellt, darunter zwei zusammenhängende Fälle in einer Klasse. An privaten Grundschulen wurden 13 Einzelinfektionen bestätigt.

Problematischer war die Situation an einem privaten Lyzeum, wo eine Infektionskette entdeckt wurde: Gleich vier Schüler einer Klasse hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Um solche Infektionsketten zu unterbrechen, sollen neben Tests und Quarantäne künftig weitere Maßnahmen ergriffen werden, erklärte Claude Meisch. Um passende Maßnahmen auszuarbeiten, müsse man die Infektionen weiter analysieren.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)