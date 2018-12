Wie soll das neue Nationalstadion heißen?

Das im Bau befindliche Luxemburger Nationalstadion soll den Namen «Stade Louis Pilot» bekommen. So wünscht es sich zumindest der Verfasser einer Petition, die seit heute in der Chamber unterzeichnet werden kann. Der frühere Nationalstürmer Louis Pilot (1940-2016), der unter anderem für Fola Esch, Standard Lüttich und Royal Antwerpen spielte, zählt zu den herausragenden Figuren in der Geschichte des Luxemburger Fußballs.

Louis Pilot bei einem Interview im Jahr 2008.

Seit Donnerstag können 16 weitere öffentliche Petitionen in der Chamber unterzeichnet werden. Zu den Themen, die Bürger momentan unter den Nägeln brennen, zählen unter anderem ein Verbot von Kaffeekapseln, der UN-Migrationspakt oder auch die Jagd in den Wäldern. Ein Petitionär tritt dafür ein, die Treibjagd per Gesetz zu verbieten. Treibjagden stünden «im kompletten Gegensatz zum Tierschutz» und seien «nicht mehr zeitgemäß», so der Autor der Petition. Ein anderer Bürger vertritt eine ähnliche Forderung: Er sagt, dass ein Jagdverbot in den Wäldern auch das Verletzungsrisiko für Spaziergänger reduzieren würde.

Ein weiteres Bürger-Anliegen betrifft die Errichtung von frei zugänglichen Toiletten auf Spiel-, Park- und Rastplätzen, Bahnhöfen und vereinzelt an Bushaltestellen. «Gerade für kleine Kinder oder für Menschen mit Blasenschwäche wäre es sinnvoll, wenn an solchen Orten eine Toilette stünde. (...) Auch für Touristen wäre es interessant, wenn sie nicht lange nach einem öffentlich zugänglichen WC suchen müssten.»

(L'essentiel)