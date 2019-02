Extra-​​Vergütung für Notfall-​​Apotheken geplant

Der Staat will einen Betrag zur Verfügung stellen, um Apotheker zu entschädigen, die Bereitschaftsdienste anbieten, dies teilten die Gesundheits- und Finanzminister am Montag mit. Die Höhe der Summe, die in den nächsten Haushalt aufgenommen werden soll, sei noch nicht festgelegt, hieß es in der Stellungnahme des Parlaments. Der Beteiligungsgedanke an der kontinuierlichen Versorgung durch Apotheken sowie die Gewährleistung einer «angemessenen Vergütung» für die Bereitschaftsdienste sollen gesetzlich verankert werden.

Diese Entscheidungen sind das Ergebnis einer Umfrage, die mit einem Drittel der 94 Apotheken des Landes durchgeführt wurde. Diese zeige, dass «in der gesamten Stichprobe der Nettoverlust durchschnittlich 340 Euro pro Mitarbeiter beträgt». Apotheken in Gemeinden mit einem Sanitätshaus und/oder Notfalldienst verlieren zwischen 100 und 150 Euro pro Mitarbeiter. Diejenigen in abgelegeneren Gebieten haben einen Einkommensverlust von 200 bis 1000 Euro pro Mitarbeiter.

(mv/L'essentiel)